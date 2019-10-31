В Госдуме призвали проверить все детсады и школы на безопасность

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина обратилась к главам Следственного комитета, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после убийства ребёнка в Нарьян-Маре.

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«Инициировать проведение в субъектах Российской Федерации контрольных мероприятий, направленных на выявление нарушений установленных требований к обеспечению безопасности детей в образовательных организациях», — цитирует РИА Новости обращение Вторыгиной. Она добавила, что проверку надлежит провести и в частных заведениях. Депутат также попросила расследовать обстоятельства инцидента в Нарьян-Маре. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре. Днём 31 октября в Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада.