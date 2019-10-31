Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребёнка в Нарьян-Маре

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела об убийстве шестилетнего ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре, на место инцидента направлены криминалисты и психологи центрального аппарата СК.
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребёнка в Нарьян-Маре
  • © Кадр видео СК РФ

«Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребёнка в Нарьян-Маре и направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства для оказания практической помощи на месте трагедии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бастрыкин потребовал принять полномасштабный комплекс мер для установления обстоятельств инцидента, причин, а также условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве ребёнка в детском саду.

В четверг, 31 октября, днём в детском саду мужчина нанёс смертельное ножевое ранение мальчику

По данным властей Ненецкого автономного округа, детский сад охранялся

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