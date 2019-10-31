Глава Росгвардии поручил проверить охранявшее детсад в Нарьян-Маре ЧОП
- © Кадр видео СК РФ
Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре», — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, подозреваемый состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.
Днём 31 октября во время тихого часа 36-летний мужчина нанёс мальчику смертельное ножевое ранение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Власти Ненецкого автономного округа заявили, что детский сад охранялся.