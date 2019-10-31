Глава Росгвардии поручил проверить охранявшее детсад в Нарьян-Маре ЧОП

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Росгвардия по поручению главы ведомства Виктора Золотова начинает проверку частного охранного предприятия, которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре, где мужчина убил мальчика.
Глава Росгвардии поручил проверить охранявшее детсад в Нарьян-Маре ЧОП
  • © Кадр видео СК РФ

Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«По указанию директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова будет осуществлена проверка деятельности охранной организации в Нарьян-Маре. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверят работу охранного предприятия, которое осуществляло охрану детского сада в Нарьян-Маре», — сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, подозреваемый состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик.

Днём 31 октября во время тихого часа 36-летний мужчина нанёс мальчику смертельное ножевое ранение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Власти Ненецкого автономного округа заявили, что детский сад охранялся

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