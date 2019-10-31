В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребёнка
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«На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки», — говорится в сообщении.
Днём 31 октября в детском саду мужчина с ножом убил шестилетнего мальчика. Был задержан 36-летний подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.
В Госдуме обратились к главам СК, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после произошедшего.
Подробнее — в материале RT.