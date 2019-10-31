В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребёнка

Жители Нарьян-Мара несут к детскому саду «Сказка», где был убит шестилетний ребёнок, цветы и игрушки. Об этом заявили в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа.

«На территории детского сада организован стихийный мемориал, куда жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки», — говорится в сообщении.

Днём 31 октября в детском саду мужчина с ножом убил шестилетнего мальчика. Был задержан 36-летний подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.

В Госдуме обратились к главам СК, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора с просьбой провести проверку всех детских садов и школ после произошедшего.

Подробнее — в материале RT.