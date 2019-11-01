В СК рассказали, как объяснил свой поступок задержанный в Нарьян-Маре
- РИА Новости
«Под протокол он отказался от дачи показаний, а не под протокол сказал, что поехала крыша», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.
По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.