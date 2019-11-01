В СК рассказали, как объяснил свой поступок задержанный в Нарьян-Маре

Короткая ссылка
Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщило, что подозреваемый в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре не для протокола заявил, что у него «поехала крыша».
В СК рассказали, как объяснил свой поступок задержанный в Нарьян-Маре
  • РИА Новости

«Под протокол он отказался от дачи показаний, а не под протокол сказал, что поехала крыша», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

31 октября в детском саду в городе Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе 36-летний мужчина убил шестилетнего мальчика во время тихого часа. Подозреваемый был задержан.

По предварительной информации, мужчина состоял на учёте в наркодиспансере как хронический алкоголик. СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить