Пресс-секретарём Мишустина назначен Борис Беляков
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
«В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства России назначить Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы правительства России — пресс-секретарём председателя правительства», — говорится в документе.
Как информирует РИА Новости, до назначения Мишустина главой правительства Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря.
Ранее Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Мишустин.
21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов правительства. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.
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