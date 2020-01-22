Пресс-секретарём Мишустина назначен Борис Беляков

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Борис Беляков назначен пресс-секретарём премьер-министра России Михаила Мишустина.
Пресс-секретарём Мишустина назначен Борис Беляков
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства России назначить Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы правительства России — пресс-секретарём председателя правительства», — говорится в документе.

Как информирует РИА Новости, до назначения Мишустина главой правительства Беляков занимал пост советника руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) и фактически исполнял обязанности пресс-секретаря.

Ранее Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Мишустин.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов правительства. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Подробнее — в материале RT.

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