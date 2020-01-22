Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек. Главе аппарата Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей.
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«В целях совершенствования организации работы правительства России, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства России утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства России», — говорится в документе.

Григоренко поручено утвердить вопросы сферы ведения структурных подразделений аппарата и их штатную численность и структуру, а также обеспечить предоставление компенсаций и гарантий работникам аппарата кабмина, «высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».

Ранее российский президент Владимир Путин назначил новых членов правительства Мишустина. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT выразил мнение, что серьёзное обновление кадров в кабмине отвечает запросу на перемены в обществе.

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