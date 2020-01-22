Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России
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- РИА Новости
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
«В целях совершенствования организации работы правительства России, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства России утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства России», — говорится в документе.
Григоренко поручено утвердить вопросы сферы ведения структурных подразделений аппарата и их штатную численность и структуру, а также обеспечить предоставление компенсаций и гарантий работникам аппарата кабмина, «высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».
Ранее российский президент Владимир Путин назначил новых членов правительства Мишустина. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT выразил мнение, что серьёзное обновление кадров в кабмине отвечает запросу на перемены в обществе.