Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек. Главе аппарата Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

«В целях совершенствования организации работы правительства России, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства России утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства России», — говорится в документе.

Григоренко поручено утвердить вопросы сферы ведения структурных подразделений аппарата и их штатную численность и структуру, а также обеспечить предоставление компенсаций и гарантий работникам аппарата кабмина, «высвобождаемым в связи с проведением организационно-штатных мероприятий».

Ранее российский президент Владимир Путин назначил новых членов правительства Мишустина. Из старого состава остались 15 человек, в том числе глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и руководитель МВД Владимир Колокольцев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с RT выразил мнение, что серьёзное обновление кадров в кабмине отвечает запросу на перемены в обществе.