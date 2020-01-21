Политолог оценил назначения в новом правительстве России

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал в беседе с RT назначения в новом правительстве России.

«В целом правительство достаточно серьёзно обновилось. Это отвечает кадровой политике президента, который даёт ответ на запрос на перемены, которые существуют в обществе. Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов… Те амбициозные задачи, которые поставил президент в послании, в майских указах, в нацпроектах, должны быть реализованы в максимально полном виде», — отметил Данилин.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили посты министра иностранных дел и министра обороны в новом правительстве.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому у премьер-министра будет девять заместителей, в том числе один главный.