Медведев поздравил новый состав правительства России с началом работы

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства России с началом работы, пожелав эффективного решения важнейших задач.
Медведев поздравил новый состав правительства России с началом работы
  • kremlin.ru

«Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Ещё раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, за профессиональную работу в весьма непростых условиях», — написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл ряд назначений в правительстве

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.

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