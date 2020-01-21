Путин назвал сбалансированным новый состав правительства

Президент России Владимир Путин назвал очень сбалансированным новый состав правительства России, отметив очень большое обновление в кабмине.

Об этом он сказал в ходе встречи с членами правительства.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — заявил глава государства.

Как говорится в указе президента, первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов.

На посты зампредов в обновлённом правительстве назначили Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Как сообщает РИА Новости, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра России будет девять заместителей.