«Очень большое обновление»: Путин о составе нового правительства России

Путин назвал сбалансированным новый состав правительства

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Президент России Владимир Путин назвал очень сбалансированным новый состав правительства России, отметив очень большое обновление в кабмине.
Путин назвал сбалансированным новый состав правительства
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с членами правительства.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — заявил глава государства.

Как говорится в указе президента, первым вице-премьером назначен Андрей Белоусов.

На посты зампредов в обновлённом правительстве назначили Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.

Как сообщает РИА Новости, должности вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак. 

Ранее сообщалось, что у премьер-министра России будет девять заместителей.

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