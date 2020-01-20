Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит поправки к Конституции

Законопроект о поправке к Конституции рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству во вторник, 21 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Практически большую часть заседания совета посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституции», — сказал он журналистам.

По словам парламентария, было принято решение о направлении законодательной инициативы в комитет по государственному строительству и законодательству.

Как отметил Володин, комитет во вторник, 21 января, рассмотрит соответствующую законодательную инициативу президента.

Он также рассказал, что состоится дополнительное заседание Совета Госдумы, который рассмотрит предложение профильного комитета по законопроекту и определит дату первого чтения.

Ранее Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции.

Пакет поправок в том числе исключает оговорку о двух сроках подряд для президента, предусматривает утверждение премьер-министра Госдумой, закрепляет регулярную индексацию пенсий и сокращает число судей в составе Конституционного суда с 19 до 11.