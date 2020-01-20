Путин предложил сократить число судей Конституционного суда

Короткая ссылка
Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.

В проекте поправок говорится, что «Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя».

В настоящее время в ч. 1 ст. 125, в которой регламентируется деятельность КС, содержание таково: «Конституционный суд Российской Федерации состоит из 19 судей».

12 декабря Путин провёл традиционную встречу с судьями Конституционного суда России. Российский лидер заявил, что жизнь и её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции.

В середине января в ходе послания Федеральному собранию президент России предложил вынести на обсуждение ряд поправок к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить