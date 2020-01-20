Путин предложил сократить число судей Конституционного суда

Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.

В проекте поправок говорится, что «Конституционный суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая председателя Конституционного суда Российской Федерации и его заместителя».

В настоящее время в ч. 1 ст. 125, в которой регламентируется деятельность КС, содержание таково: «Конституционный суд Российской Федерации состоит из 19 судей».

12 декабря Путин провёл традиционную встречу с судьями Конституционного суда России. Российский лидер заявил, что жизнь и её развитие требуют всё нового и нового осмысления Конституции.

В середине января в ходе послания Федеральному собранию президент России предложил вынести на обсуждение ряд поправок к Конституции.