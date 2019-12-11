Путин 12 декабря встретится с судьями КС России

Российский президент Владимир Путин в четверг, 12 декабря, проведёт традиционную встречу с судьями Конституционного суда России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встреча будет приурочена ко Дню Конституции России.

Ранее глава государства поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря в Кремле.