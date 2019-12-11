Путин 12 декабря встретится с судьями КС России
Российский президент Владимир Путин в четверг, 12 декабря, проведёт традиционную встречу с судьями Конституционного суда России.
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Встреча будет приурочена ко Дню Конституции России.
Ранее глава государства поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря в Кремле.
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