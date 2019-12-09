Путин поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря

Российский президент Владимир Путин поручил провести 11 декабря заседание организационного комитета «Победа», оно пройдёт в Кремле. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести 11 декабря в Московском Кремле заседание российского организационного комитета «Победа», — указано в распоряжении главы государства.

Также администрации президента, управделами президента и ФСО России поручено обеспечить подготовку к проведению заседания.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на посольство России в Анкаре писала, что российская сторона пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на парад Победы 9 мая 2020 года.