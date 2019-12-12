Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

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Президент России Владимир Путин заявил, что жизнь и её развитие требуют всё нового и нового осмысления конституции.
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
  • РИА Новости

«Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует всё нового и нового осмысления Конституции», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что основной закон государства с каждым годом «воспринимается всё более цельным документом».

Ранее сообщалось, что Путин в четверг, 12 декабря, проведёт традиционную встречу с судьями Конституционного суда России.

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