Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что жизнь и её развитие требуют всё нового и нового осмысления конституции.

«Интерпретация, толкование как отдельных его положений, так и документа в целом, — это процесс непрерывный, тем более, что сама жизнь, её развитие требует всё нового и нового осмысления Конституции», — приводит РИА Новости слова Путина.

Он отметил, что основной закон государства с каждым годом «воспринимается всё более цельным документом».

Ранее сообщалось, что Путин в четверг, 12 декабря, проведёт традиционную встречу с судьями Конституционного суда России.