Роскачество выявило превышение нитратов в брауншвейгской колбасе

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Эксперты Роскачества провели проверку 29 торговых марок брауншвейгской сырокопчёной колбасы из 15 регионов России по 76 показателям качества и безопасности. В продукции пяти марок были обнаружены нитраты калия и натрия, при этом в двух случаях их содержание превысило максимально допустимый уровень.
Роскачество выявило превышение нитратов в брауншвейгской колбасе
  • АГН «Москва»

«По результатам испытаний в «Брауншвейгской» пяти торговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. Причём если в трёх случаях это следовые количества, то в двух — превышения максимально допустимого уровня», — говорится в сообщении.

В частности, содержание нитрата натрия было превышено в колбасе ТМ «Дымов» (462 мг/кг) и «Фамильные колбасы» (290 мг/кг).

Кроме того, колбаса была исследована по показателям наличия «чужеродных» ДНК: так, в продукции трёх торговых марок была обнаружена ДНК лошади, в колбасе 24 торговых марок — ДНК курицы. При этом в большинстве случаев это следовые количества.

По итогам проверки эксперты не обнаружили в брауншвейгской сырокопчёной колбасе красителей, консервантов и фосфатов.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору варёно-копчёной и сырокопчёной колбасы.

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН также рассказала о возможном аналоге колбасы на новогоднем столе.

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