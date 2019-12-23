Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе

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Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе.
Диетолог рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе
  • Pixabay

«На новогоднем столе всегда есть нарезка колбасная, рыбная, сырная. Предлагаю заменить колбасу запечённым мясом. И по цене получится сопоставимая сумма», — сказала она.

По её словам, сыр стало сложно выбирать из-за огромного количества фальсификатов, нужно очень внимательно читать этикетку.

Что касается хлеба, то Ионова рекомендует либо печь его самим, либо покупать качественный продукт в пекарнях.

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