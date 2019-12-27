В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы

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В Роскачестве представили рекомендации, которые помогут при приобретении варёно-копчёной и сырокопчёной колбасы, а также при её хранении.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы
  • РИА Новости

По данным Роскачества, сервелат — не название колбасы, а вид колбас с характерным рисунком на разрезе, белым или чуть розоватым оттенком шпика, размер кусочков которого не должен превышать 3 мм. Жёлтый цвет шпика свидетельствует о возможном окислении жира в нём, а также о том, что продукт просрочен.

Согласно ГОСТу, сервелат должен состоять из 25% говядины, 50% жирной и 25% нежирной свинины, при этом допускается добавление таких дополнительных ингредиентов, как чёрный перец, мускатный орех, сахар, фиксатор окраски Е250.

«Кроме перечисленных ингредиентов, ничего другого в сервелате быть не должно... В колбасе, произведённой по ТУ, допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке», — отмечается в сообщении.

Как утверждают в Роскачестве, такая колбаса не может иметь низкую цену, поэтому не рекомендуется «гнаться за дешевизной».

Уточняется, что сервелат необходимо хранить в холодильнике в охлаждённом виде при температуре 0 °С...+6 °С до 30 дней, в замороженном виде — при -10 °С до 90 суток, сохранять его оболочку сухой и чистой, поскольку на влажной может быстро появиться плесень.

Ранее в Роскачестве рассказали о правилах выбора импортного вина.

Также врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала, чем заменить колбасу на новогоднем столе.

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