Росконтроль проверил качество консервированного горошка

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Специалисты Росконтроля проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка, сообщает Nation News со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Росконтроль проверил качество консервированного горошка
  • Pixabay

Эксперты изучили продукцию марок Bonduelle, «Дядя Ваня», «Красная цена», «6 соток», EKO, «Ашан» и «Просто».

По результатам исследования к покупке рекомендуется зелёный горошек брендов Bonduelle, «Дядя Ваня», «6 соток».

В список товаров с замечаниями попала продукция EKO, «Ашан», а товары производителей «Просто» и «Красная цена» оказались в чёрном списке.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по выбору красной икры.

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