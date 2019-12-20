Росконтроль проверил качество консервированного горошка

Специалисты Росконтроля проверили несколько брендов консервированного зелёного горошка, сообщает Nation News со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Эксперты изучили продукцию марок Bonduelle, «Дядя Ваня», «Красная цена», «6 соток», EKO, «Ашан» и «Просто».

По результатам исследования к покупке рекомендуется зелёный горошек брендов Bonduelle, «Дядя Ваня», «6 соток».

В список товаров с замечаниями попала продукция EKO, «Ашан», а товары производителей «Просто» и «Красная цена» оказались в чёрном списке.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по выбору красной икры.