В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры.

В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.

Уточняется, что главная опасность — вздутие.

«Лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше выбирать продукцию из традиционных мест, вроде Камчатки и Сахалина», — сказала эксперт Роскачества.

Петроченкова также советует приобретать икру в стеклянной таре или на развес — так сложнее спрятать некачественный продукт.

В начале декабря Nation News сообщало, что на складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора обнаружили четыре с половиной тонны красной икры неизвестного происхождения.