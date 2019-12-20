В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

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Эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры.
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

В разговоре с радио Sputnik она отметила, что, если вы покупаете икру в жестяной банке, следует внимательно осмотреть упаковку на предмет повреждений.

Уточняется, что главная опасность — вздутие.

«Лучше всего выбирать икру с маркировкой ГОСТ на упаковке. Также надо смотреть на место изготовления икры. Лучше выбирать продукцию из традиционных мест, вроде Камчатки и Сахалина», — сказала эксперт Роскачества.

Петроченкова также советует приобретать икру в стеклянной таре или на развес — так сложнее спрятать некачественный продукт.

В начале декабря Nation News сообщало, что на складах в Московском и Фрунзенском районах Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора обнаружили четыре с половиной тонны красной икры неизвестного происхождения.

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