В Роскачестве рассказали о правилах выбора импортного вина

В Роскачестве представили рекомендации, которые помогут при приобретении импортного вина в России.

В первую очередь специалисты призывают не обращать внимания на громкие имена винных регионов.

«Бордо бывает и по 350 рублей, а колбаса – по 100, но и то и другое вряд ли стоит покупать в расчёте на хотя бы среднее качество», — говорится в сообщении.

Указывается, что в Европе существуют менее «раскрученные» винные страны и регионы, чем Бордо и Бургундия.

Так, хорошим соотношением цены и качества отличаются вина Португалии. Во Франции рекомендуют обратить внимание на южные регионы, например Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d’Oc).

«Можно найти на рынке недорогую «Молдавию» приемлемого качества. Поставки из этой страны сейчас жёстко контролируются Роспотребнадзором», — добавили в организации.

Как отмечают в Роскачестве, специалисты ценят и австрийские вина – «в периоды акций их можно купить по цене до 500 рублей за бутылку».

«Главное — внимательно читать не только этикетку, но и контрэтикетку. Если не хочется под видом вина «из Германии» пить «Молдавию», нужно убедиться, что адрес производителя вина находится в той же стране, которая указана на этикетке», — говорится в рекомендации.

Так, сообщается, что на полках можно обнаружить вина, где на лицевой части этикетки указано Chili, а на обороте – название маленького городка в Восточной Европе, а то и какой-нибудь ставропольской станицы.

Специалисты организации также представили пятёрку стран, которые лидируют по экспорту вина в Россию: Испания — 43,7 млн литров в 2018 году, Италия — 38,3 млн литров, Грузия — 37,3 млн литров, Франция — 28,6 млн литров, и Абхазия — 19 млн литров.

Ранее Роскачество составило рейтинг игристых вин из российского винограда.