Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
- РИА Новости
В рамках «Винного гида России» эксперты оценили 94 образца российских игристых вин, проверив их цвет, аромат и вкус.
В результате 72% образцов получили высокие дегустационные оценки.
Рейтинг возглавило полусухое розовое вино «Мысхако», произведённое из винограда пино нуар, выращенного в Краснодарском крае.
На втором месте — российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, произведённое из сортов шардоне, рислинг, совиньон блан.
Третье место досталось крымскому вину от «Золотой балки» — полусладкое белое, сорта мускат белый и мускат янтарный.
«В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным», — отметила куратор дегустационной комиссии Юлиана Григорьева.
Ранее эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры.