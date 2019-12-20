Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».

В рамках «Винного гида России» эксперты оценили 94 образца российских игристых вин, проверив их цвет, аромат и вкус.

В результате 72% образцов получили высокие дегустационные оценки.

Рейтинг возглавило полусухое розовое вино «Мысхако», произведённое из винограда пино нуар, выращенного в Краснодарском крае.

На втором месте — российское шампанское брют белое Дербентской винодельческой компании, произведённое из сортов шардоне, рислинг, совиньон блан.

Третье место досталось крымскому вину от «Золотой балки» — полусладкое белое, сорта мускат белый и мускат янтарный.

«В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе. Но и недорогое «повседневное» вино может быть достаточно качественным», — отметила куратор дегустационной комиссии Юлиана Григорьева.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Петроченкова дала рекомендации по выбору красной икры.