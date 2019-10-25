Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения отечественных вин

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Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения вин российского производства.
Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения отечественных вин
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы ведомств, в меню ресторанов планируется выделять российские вина.

В Минсельхозе считают, что в винных картах отечественные напитки должны быть указаны перед импортными. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что рестораны могут сами выбирать, как выделять национальные вина.

Участники рынка уверены, что нововведения не создадут рисков для заведений.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов полагает, что потребителю нужно показать отечественное вино, которое может конкурировать с импортным.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил разрешение рекламы российских вин.

Nation News также рассказывало о рекомендациях Роскачества по выбору розового вина.

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