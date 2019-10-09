Медведев допустил разрешение рекламы российских вин

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реклама российских вин может быть разрешена, если в обществе изменится отношение к ней.
Медведев допустил разрешение рекламы российских вин
  • РИА Новости

«Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна», — цитирует РИА Новости Медведева.

Председатель правительства также отметил, что при принятии решения о разрешении рекламы вина необходимо учитывать политику в области торговли и здравоохранения.

«Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами», — добавил он.

13 сентября начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин заявил, что пиво, как и отечественное вино, нуждается в ослаблении запрета на рекламу.

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