Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT прокомментировал предложение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) продлить до полуночи время продажи российских вин.

«Отличная идея, на мой взгляд. Потому что действительно в то время, когда наступает запрет на продажу алкогольной продукции, активизируются нелегальные продавцы, которые торгуют в основном пивом в ларьках... Я не вижу ничего предосудительного... если человек... купил бутылку российского вина вместо суррогатного пива или пивных напитков, которые непонятно из чего сделаны», — добавил Шапкин.

По словам эксперта, это плюс для розницы, которая имеет лицензию на продажу алкогольной продукции, и стимул иметь в своём ассортименте российское вино. Он также отметил, что такая мера однозначно поддержит российских виноделов.

«В этом контексте обязательно нужно устанавливать минимальную цену на вино. Поэтому здесь нужны дополнительные критерии: во-первых, это минимальная цена — она должна быть не менее 120 рублей за бутылку или 150 рублей за литр. То есть это вино должно быть определённого уровня. Во-вторых, это должно быть не креплёное вино, а вино сухое. И я думаю, что возможно шампанское, игристое, разрешить продавать, но не винные напитки», — заключил Шапкин.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.

По словам участников рынка, такая инициатива может способствовать снижению потребления суррогата и переходу россиян на «качественные и лёгкие алкогольные напитки».

На данный момент на территории России продажа алкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00. Субъекты, в свою очередь, могут ужесточать действующую норму.

В октябре стало известно, что Минсельхоз и Роспотребнадзор поддержали инициативу продвижения вин российского производства.