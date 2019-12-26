Роскачество с 1 января начнёт проверку минеральной воды

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что Роскачество с 1 января 2020 года начнёт исследование качества минеральной воды, продаваемой в России.
Роскачество с 1 января начнёт проверку минеральной воды
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

«Мы сказали — в январе, потому что для этого нормативный акт должен выйти... Мы должны досогласовать со всеми ФОИВами, и в январе внесём», — приводит РИА Новости ответ Мантурова на вопрос о сроках запуска эксперимента по маркировке воды.

При этом он отметил, что параллельно с этим Роскачество будет проводить исследование минеральной питьевой воды уже с 1 января.

«Ожидать результатов, я думаю, можно к концу первого квартала», — добавил министр.

Ранее глава Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что в России могут провести добровольный эксперимент по введению маркировки для минеральной воды.

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