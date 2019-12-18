В России могут провести эксперимент по введению маркировки для минеральной воды

В России могут провести добровольный эксперимент по введению маркировки для минеральной воды, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова.

«Введению требований по маркировке воды в любом случае должен предшествовать соответствующий добровольный эксперимент, проведение этого эксперимента будет обсуждаться на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», — сказал он.

Заседание запланировано на 18 декабря. Как отметил Евтухов, решение о том, маркировать ли питьевую и минеральную воду, примут после должного изучения объёма фальсификата на рынке.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявил, что на данный момент Роспотребнадзор контролирует только реализацию товаров в магазинах, а нужно начинать со скважины, если речь идёт о минеральных лечебных или столовых водах.

Сенатор сообщил, что в рабочую группу входят члены Совфеда и представители семи министерств и восьми ведомств.

«Мы предложили правительству около 18 пунктов, касающихся качества воды. Это и изменение технических регламентов, и проведение комплексных и выборочных проверок, и создание реестра производителей, и формирование базы эталонных образцов», — пояснил он.

По его словам, также предлагаются изменения в Уголовный кодекс в части ужесточения мер в отношении производителей и продавцов фальсификата.

Один из пунктов — введение маркировки.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки минеральной воды.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН прокомментировал планы по внедрению маркировки бутилированной воды.