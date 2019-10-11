Эксперт оценил планы по внедрению маркировки бутилированной воды

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с НСН прокомментировал планы по внедрению маркировки бутилированной воды.

«С одной стороны, по итогам тестового периода, который запланирован, нужно понять, насколько эффективно маркировка будет отсекать контрафакт и подделки», — заявил он.

С другой стороны, по его словам, необходимо понять, насколько сильно это скажется на потребителях.

Он не исключил, что можно рассмотреть вариант поддержки негосударственных инициатив, которые также борются с данной проблемой, чтобы вопрос решался комплексно.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов прокомментировал сообщения о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды в связи с проведением эксперимента по маркировке.

Телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Подмосковье.