Эксперт оценил планы по внедрению маркировки бутилированной воды
- РИА Новости
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«С одной стороны, по итогам тестового периода, который запланирован, нужно понять, насколько эффективно маркировка будет отсекать контрафакт и подделки», — заявил он.
С другой стороны, по его словам, необходимо понять, насколько сильно это скажется на потребителях.
Он не исключил, что можно рассмотреть вариант поддержки негосударственных инициатив, которые также борются с данной проблемой, чтобы вопрос решался комплексно.
Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов прокомментировал сообщения о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды в связи с проведением эксперимента по маркировке.
Телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор рассказал о качестве питьевой воды в Подмосковье.