Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

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Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов прокомментировал сообщения о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды в связи с проведением эксперимента по маркировке.

Он подчеркнул, что до проведения этого «добровольного эксперимента любые предположения насчёт возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания».

Евтухов также отметил, что «оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет».

«Также не были выявлены сложности для легальных производителей и импортёров», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России», адресованное министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщала, что бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды после внедрения маркировки.

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