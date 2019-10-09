Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки
Он подчеркнул, что до проведения этого «добровольного эксперимента любые предположения насчёт возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания».
Евтухов также отметил, что «оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет».
«Также не были выявлены сложности для легальных производителей и импортёров», — цитирует ТАСС замминистра.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо «Опоры России», адресованное министру промышленности и торговли Денису Мантурову сообщала, что бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды после внедрения маркировки.