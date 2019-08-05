Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Всего специалисты проверили более 300 тыс. партий минеральной воды весом более 245 тыс. тонн.

«За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года... выявлено 135 партий минеральной воды (общим весом более 32 тонн) с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесённой на упаковку», — говорится в сообщении.

В ведомстве выступили с идеей о маркировке питьевой воды средствами идентификации, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции.

«Потребитель с помощью мобильного приложения сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведённой», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее газета «Известия» передавала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасных детских аттракционов.