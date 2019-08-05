Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды

Короткая ссылка
Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных требований более чем в 130 партиях минеральной воды в рамках проверок в период с 2017 года по первое полугодие 2019-го. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Роспотребнадзор рассказал о проверках минеральной воды
  • © РИА Новости

Всего специалисты проверили более 300 тыс. партий минеральной воды весом более 245 тыс. тонн.

«За период с 2017 года по первое полугодие 2019 года... выявлено 135 партий минеральной воды (общим весом более 32 тонн) с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесённой на упаковку», — говорится в сообщении.

В ведомстве выступили с идеей о маркировке питьевой воды средствами идентификации, что позволит исключить возможность попадания на рынок нелегальной продукции.

«Потребитель с помощью мобильного приложения сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведённой», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее газета «Известия» передавала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасных детских аттракционов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить