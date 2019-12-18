Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки минеральной воды
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Об этом говорится на сайте ведомства
«Роспотребнадзором проверено более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объёмом более 175 тыс. тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в заявлении.
Уточняется, что специалистами ведомства было изъято более 150 партий минеральной воды, так как данный товар не соответствовал обязательным требованиям, при этом более 60% данной продукции не подлежало лабораторным исследованиям, так как на неё не имелось необходимых бумаг.
«Были выявлены предприятия-призраки (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», — отметили эксперты.
В августе Роспотребнадзор сообщил, что обнаружил нарушения обязательных стандартов в 135 партиях минеральной воды, проверенных ведомством в период с 2017 по 2019 год.