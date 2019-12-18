Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки минеральной воды

Короткая ссылка
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провела проверку минеральной воды и выявила нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев.
Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки минеральной воды
  • Pixabay

Об этом говорится на сайте ведомства

«Роспотребнадзором проверено более 50 тыс. объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс. партий минеральной воды объёмом более 175 тыс. тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в заявлении.

Уточняется, что специалистами ведомства было изъято более 150 партий минеральной воды, так как данный товар не соответствовал обязательным требованиям, при этом более 60% данной продукции не подлежало лабораторным исследованиям, так как на неё не имелось необходимых бумаг.

«Были выявлены предприятия-призраки (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», — отметили эксперты.

В августе Роспотребнадзор сообщил, что обнаружил нарушения обязательных стандартов в 135 партиях минеральной воды, проверенных ведомством в период с 2017 по 2019 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить