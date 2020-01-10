Психолог рассказала, как настроить организм на работу после праздников

Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik дала рекомендации, как настроить организм на рабочий ритм после длительных праздников.

По её словам, за новогодние праздники все системы организма — от нервной до пищеварительной — успели отвыкнуть от рабочего режима.

«Входить в рабочий ритм нужно постепенно. Первые несколько дней после праздников стоит избегать жареного мяса, фастфуда, газированных напитков. Они дополнительно забирают энергию, на их переработку организму требуется больше сил, а их и так немного, чтобы войти в рабочий процесс. На фоне того, что увеличивается рабочая нагрузка, хотя бы режим питания надо разгрузить», — отметила специалист.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.