Психолог рассказала, как настроить организм на работу после праздников

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Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия в беседе с радио Sputnik дала рекомендации, как настроить организм на рабочий ритм после длительных праздников.
Психолог рассказала, как настроить организм на работу после праздников
  • Pixabay

По её словам, за новогодние праздники все системы организма — от нервной до пищеварительной — успели отвыкнуть от рабочего режима.

«Входить в рабочий ритм нужно постепенно. Первые несколько дней после праздников стоит избегать жареного мяса, фастфуда, газированных напитков. Они дополнительно забирают энергию, на их переработку организму требуется больше сил, а их и так немного, чтобы войти в рабочий процесс. На фоне того, что увеличивается рабочая нагрузка, хотя бы режим питания надо разгрузить», — отметила специалист.

Ранее психолог Елена Перминова в беседе с URA.RU рассказала, как настроиться на работу после праздников.

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