Эксперты дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу

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Эксперты столичной Госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу.
Эксперты дали рекомендации по выбору мандаринов к новогоднему столу
  • Pixabay

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

По словам экспертов, при покупке мандаринов необходимо обращать внимание не на их запах или листочки, а на цвет и форму — они должны быть приплюснутыми или с небольшим бугорком, без чёрных пятен, иметь оранжево-красный или оранжевый цвет.

Отмечается, что если фрукты легко проминаются, значит, они гнилые. 

Также уточняется, что мандарины можно хранить до четырёх недель при температуре +3...+8 °С.

Вместе с тем специалисты рассказали о том, как различать танжерины, клементины, минеолы и мандарины сатсума.

Первые — мелкие оранжево-красные плоды приплюснутой формы без семян, клементины — ярко-оранжевые фрукты с семенами, которые легко чистятся, минеолы — сладкие, но тяжело чистятся, сатсума — ярко-оранжевые с тонкой кожурой и без семян.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба для здоровья.

Также психолог Сергей Ланг в беседе с радио Sputnik дал рекомендации, как поддержать новогодний настрой в условиях аномально тёплой погоды и отсутствия снега.

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