Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать и хранить красную икру, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры
  • © Victor Lisitsyn/Global Look Press

Эксперты отметили, что икринки натурального продукта должны быть мелкими, однородными, рассыпчатыми и цельными, без плёнок и трещин.

Цвет может различаться в зависимости от породы рыбы и степени зрелости.

Яркий окрас и сильный селёдочный аромат говорят об испорченности продукта или о том, что икра искусственная.

В Роспотребнадзоре призвали всегда обращать внимание на упаковку и внимательно изучать этикетку. На банке должны быть указаны: дата изготовления, номер завода, номер и индекс рыбной промышленности.

Подделку также выдаёт некачественная полиграфия и отсутствие подробной информации об изготовителе.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С, желательно в стеклянной таре.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва в интервью радио Sputnik рассказала, сколько красной икры можно съесть на Новый год.

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