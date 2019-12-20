Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

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Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
  • РИА Новости

«Употребление икры может спровоцировать острый приступ панкреатита, особенно если всё это сочетается с обильным употреблением другой еды и большим количеством алкоголя», — заявил он.

По его словам, слабоалкогольные газированные напитки в целом стимулируют кислотную продукцию и могут вызвать неприятные ощущения, а есть заболевания, при которых шампанское не стоит пить вовсе.

Как считает Бордин, главное — умеренность, нет необходимости голодать весь день и объедаться ночью.

«Нужно сохранить нормальный режим питания в течение дня. В новогоднюю ночь лучше уделить внимание близким и родным, а не переесть, а потом получить обострение хронического заболевания и провести ночь в скорой помощи и последующие дни в больнице», — заключил он.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян, согласно которым избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

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