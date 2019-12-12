Эксперт оценила результаты исследования о питании россиян

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН оценила результаты исследования о питании россиян, согласно которым избыточную массу тела зафиксировали у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

По словам эксперта, тенденция к увеличению количества людей с избытком веса наблюдается во всём мире.

«Обусловлено это увеличением энергии, которую человек потребляет, она превышает расходную составляющую — магазины предлагают большое количество легкоупотребляемых продуктов, а люди ведут малоподвижный образ жизни», — пояснила она.

Как отметила Королёва, уходит традиция готовить дома, а готовая пища содержит много жира в сочетании с сахаром или солью.

«С килограммами люди приобретают и факторы риска сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, онкологии и так далее», — сказала эксперт.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования Росстата «Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения» за 2018 год сообщала, что ожирение первой, второй и третьей степени выявлено у 17,8% мужчин и 24,5% женщин, нормальный вес — у 34% мужчин и 38,1% женщин.