В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба здоровью
- АГН «Москва»
Специалисты призывают чаще мыть руки и поверхности для приготовления еды, не допускать обезвоживания, в меру употреблять алкогольные напитки, а также больше двигаться.
Ужин рекомендуют начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Также стоит ограничить употребление традиционных новогодних закусок и не забывать о сроках хранения приготовленных блюд.
Кроме того, в ведомстве советуют пить больше чистой воды или соков с минимальным содержанием сахара.
По словам экспертов, одеваться нужно по погоде, опираясь при этом на принцип многослойности.
Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники.