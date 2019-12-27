В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба здоровью

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив здоровью, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба здоровью
  • АГН «Москва»

Специалисты призывают чаще мыть руки и поверхности для приготовления еды, не допускать обезвоживания, в меру употреблять алкогольные напитки, а также больше двигаться.

Ужин рекомендуют начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Также стоит ограничить употребление традиционных новогодних закусок и не забывать о сроках хранения приготовленных блюд.

Кроме того, в ведомстве советуют пить больше чистой воды или соков с минимальным содержанием сахара.

По словам экспертов, одеваться нужно по погоде, опираясь при этом на принцип многослойности.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники.

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