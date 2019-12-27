В Роспотребнадзоре рассказали, как встретить Новый год без ущерба здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации, как встретить Новый год, не навредив здоровью, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

Специалисты призывают чаще мыть руки и поверхности для приготовления еды, не допускать обезвоживания, в меру употреблять алкогольные напитки, а также больше двигаться.

Ужин рекомендуют начать с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени. Также стоит ограничить употребление традиционных новогодних закусок и не забывать о сроках хранения приготовленных блюд.

Кроме того, в ведомстве советуют пить больше чистой воды или соков с минимальным содержанием сахара.

По словам экспертов, одеваться нужно по погоде, опираясь при этом на принцип многослойности.

Ранее председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН рассказал, как не сбить режим сна в новогодние праздники.