Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды

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Николай Соколов
Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, рассказала RT, чем может грозить организму чрезмерное потребление воды.
Эксперт рассказала о последствиях чрезмерного потребления воды
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По словам специалиста, избыточное потребление жидкости способствует повышению распада белка и вымыванию из организма необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, оно вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Средняя потребность организма в воде составляет 2,5 л в сутки, отметила Погожева. При этом 1 л воды организм получает из пищевых продуктов, а ещё 1—1,5 л в виде свободной жидкости, такой как чай, молоко и супы.

Эксперт рассказала, что для утоления жажды важно не только количество жидкости, но и её вкусовые качества. К примеру, кисловатые напитки (морс, отвар фруктов, квас, зелёный чай) стимулируют слюноотделение и уменьшают ощущение жажды.

«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — уточнила Погожева.

Эксперт добавила, что в течение жизни доля воды в организме человека колеблется: у младенца её около 75%, а у пожилого человека — 55%.

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