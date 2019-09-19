Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день

Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.

Как заявила эксперт, миф об обязательном употреблении такого количества воды возник в результате неправильной трактовки информации.

«Нужно понимать, что жидкость находится ещё и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл. Еще около 400 мл образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — пояснила она.

По её словам, точный объём жидкости, необходимый конкретному человеку, вычисляют из расчёта 35–40 мл на килограмм нормальной массы тела.

Эксперт добавила, что непосредственно воды ежедневно нужно выпивать не менее двух стаканов.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН оценила возможную опасность сыров с плесенью.