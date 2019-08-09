Эксперт оценила возможную опасность сыров с плесенью

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Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН оценила возможную опасность сыров с плесенью.
Эксперт оценила возможную опасность сыров с плесенью
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По её словам, такую продукцию нельзя есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и в некоторых других случаях.

Что касается листериоза, то Ионова назвала это инфекцией, которой можно заразиться из почвы или воды, когда та попадает на продукты питания.

«Любая пища может стать источником листериоза, если она плохо промыта или готовилась с нарушением технологии», — пояснила эксперт.

Она добавила, что здоровые люди могут есть сыры с плесенью без каких-либо ограничений, поскольку это не та опасная плесень, которая растёт на портящихся продуктах.

«Точно так же, как и во всех остальных сырах, в сыре с плесенью есть большое количество кальция, витаминов, микроэлементов», — заключила она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Роспотребнадзор рассказал о принципах здорового питания.

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