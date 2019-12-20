Сельских врачей предложили освободить от уплаты НДФЛ

Депутат Госдумы Василий Власов направил письмо (копия есть в распоряжении RT) вице-премьеру и министру финансов России Антону Силуанову с предложением освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ) с заработной платы.

В своём обращении парламентарий напомнил о недавнем докладе Минздрава, согласно которому в 55 регионах страны было зафиксировано снижение числа врачей.

Эта ситуация связана с тем, что медики, по его мнению, в большинстве случаев не ощущают тех мер поддержки, которые оказываются им в настоящее время, а получение субсидий и льгот требует от граждан прохождения большого количества бюрократических процедур.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдалённых районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей. Реализация данной меры не потребует от граждан каких-либо сложных бюрократических действий», — отметил в письме депутат.

В настоящее время налог на доходы граждан в России составляет 13%. Не облагаются НДФЛ, согласно Налоговому кодексу, некоторые льготные выплаты, в частности государственные пенсии, вознаграждения доноров крови и алименты.

С 1 января 2020 года НДФЛ также не будут облагаться компенсационные выплаты по программе «Земский доктор».

Ранее в России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей.