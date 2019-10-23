ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) обяжет компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых граждан, которые трудятся вместо штатных работников. Об этом, как передаёт РИА Новости, в ходе заседания Госдумы заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, ФНС видит все те предприятия, которые «пытаются взять к себе вместо штатных работников самозанятых».

В связи с этим, отметил министр, была достигнута договорённость о том, что в течение 2019 года специальные проверки таких предприятий проводиться не будут, не будут также вводиться меры ответственности за таких штатных работников.

«А со следующего года это ограничение снимается. И со следующего года налоговая служба будет досчитывать в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, этому предприятию страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — заявил он.

Как отметил Силуанов, самозанятыми в России в данный момент зарегистрировались 240 тыс. человек, 90% из которых ранее работали «в серую».

С 2019 года в четырёх регионах России (Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан) в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за распространение соответствующего налога на всю Россию.

Как подчёркивал Силуанов, необходимо определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.

Inkazan.ru. передавало, что количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 37 тыс.