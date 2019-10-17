Число зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 37 тысяч

Количество зарегистрированных самозанятых в Татарстане превысило 37 тыс., сообщает Inkazan.ru.

Об этом заявил глава республиканского управления Федеральной налоговой службы Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов региона.

«Однако анализ показывает, что резервов для дальнейшего вовлечения самозанятых граждан к регистрации немало. Особенно в таких сферах, как сдача в аренду имущества, оказание услуг по репетиторству, медицинской помощи на дому, автоперевозок и других», — отметил он.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News оценил результаты пилотных проектов по самозанятым в России.