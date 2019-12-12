Посол ФРГ в Москве прибыл в МИД России

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Посол ФРГ в Москве Андреас фон Гайр прибыл в МИД России на фоне истории с высылкой российских дипломатов из Германии, передаёт РИА Новости.
Посол ФРГ в Москве прибыл в МИД России
  • РИА Новости

Андреас фон Гайр прибыл к высотке на Смоленской площади в 10:22 мск.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.

Как заявили в Генпрокуратуре ФРГ, имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.

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