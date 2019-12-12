Посол ФРГ в Москве прибыл в МИД России
- РИА Новости
Андреас фон Гайр прибыл к высотке на Смоленской площади в 10:22 мск.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.
Как заявили в Генпрокуратуре ФРГ, имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.
В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.