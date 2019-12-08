Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Правительство ФРГ обсудит расследование убийства в Берлине
  • Reuters

«Федеральное правительство обсудит и примет решение о дальнейшей реакции... Российская сторона должна сделать свой вклад в расследование этого убийства», — сказала она в интервью Bild am Sonntag.

Ранее власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.

Как заявили в Генпрокуратуре ФРГ, имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.

В ведомстве отмечали, что погибший, согласно показаниям свидетелей, участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах. 

В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что у России и ФРГ есть каналы для общения правоохранительных органов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением законодательства.

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