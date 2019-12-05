Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Об этом он сказал после заседания СМИД ОБСЕ.

Лавров отметил, что у России и ФРГ есть каналы для общения правоохранительных органов, в том числе для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением законодательства.

«Этими каналами нужно пользоваться. Если наши немецкие партнёры заявляют о том, что мы сотрудничали недостаточно, мне неизвестно, на чём они такие оценки строят», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Германии объявили о высылке двух российских дипломатов.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточное сотрудничество в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года.

4 декабря в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к этому убийству.

В ведомстве отмечали, что погибший, согласно показаниям свидетелей, участвовал в боевых действиях в Чечне в составе незаконных бандформирований в 2000—2004 годах.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что предположения о причастности России к этому убийству являются абсолютно беспочвенными.

Подробнее — в материале RT.