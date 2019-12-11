Посол ФРГ и замглавы МИД Грузии обсудили дело об убийстве Хангошвили

Посол ФРГ в Тбилиси Хуберт Книрш обсудил с первым замглавы грузинского МИД Вахтангом Махароблишвили дело об убийстве в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

«Я предоставил первому заместителю министра информацию о том, что, согласно заключению властей Германии, существует подозрение по поводу того, что указанное дело является профинансированным государством преступлением. Расследование продолжится, опираясь на это», — сказал на встрече Книрш.

При этом он не уточнил, о какой конкретно стране идёт речь.

Также посол отметил, что расследование убийства Хангошвили входит в интересы обеих стран.

В свою очередь, Махароблишвили заявил, что данный вопрос регулярно обсуждается с немецкой стороной «как между МИД, так и между соответствующими ведомствами».

23 августа неизвестный застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в районе Моабит.

В пресс-службе Генпрокуратуры ФРГ заявили, что имеется достаточно доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии в Берлине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предположения о причастности России к заказному убийству в Берлине являются абсолютно беспочвенными.

МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в связи с делом об убийстве. В России подчеркнули, что Москва вынуждена будет принять меры в ответ на действия германского МИД.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточное сотрудничество в расследовании убийства гражданина Грузии.

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