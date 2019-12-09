В Благовещенске эвакуировали школы из-за ложных сообщений о минировании

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В Благовещенске эвакуировали несколько школ из-за ложных сообщений о минировании.

«В несколько школ Благовещенска посредством электронной почты поступили сообщения о минировании данных учебных заведений. Произведена эвакуация учащихся и персонала. Здания учебных заведений обследованы сотрудниками полиции и Росгвардии с привлечением специалистов кинологов», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Отмечается, что опасных предметов не обнаружено.

Ранее стало известно, что несколько учебных заведений эвакуировали в Хабаровске, а также во Владивостоке.

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