Патриарх Кирилл оценил законопроект о борьбе с домашним насилием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал разработку законопроекта о борьбе с домашним насилием.

«Категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами», — цитирует патриарха ТАСС.

Он отметил, что необходимо с «очень большой осторожностью» относиться к существующим в законодательной сфере тенденциям под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить «вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или госорганизаций, или каких-либо добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье».

Ранее на сайте Совета Федерации опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.

Уточнялось, что инициатива направлена на «создание более эффективного механизма защиты прав личности».

Зампредседателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН оценила ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.