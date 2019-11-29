Совфед опубликовал проект закона о борьбе с домашним насилием

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На сайте Совета Федерации опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.
Совфед опубликовал проект закона о борьбе с домашним насилием
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Отмечается, что проект закона будет направлен в общественные организации, в том числе те, которые выступают категорически против его принятия.

«Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию», — говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Всем желающим предложено принять участие в обсуждении законопроекта.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.

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