Совфед опубликовал проект закона о борьбе с домашним насилием

На сайте Совета Федерации опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, подготовленный сенаторами и депутатами Госдумы.

Отмечается, что проект закона будет направлен в общественные организации, в том числе те, которые выступают категорически против его принятия.

«Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию», — говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Всем желающим предложено принять участие в обсуждении законопроекта.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.